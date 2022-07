Aumentam para nove os mortos em desmoronamento de geleira na Itália

O número de pessoas mortas no desmoronamento de uma grande parte da geleira de Marmolada, o pico mais alto dos Alpes italianos, no domingo passado, subiu de sete para nove, segundo as autoridades locais, após a descoberta de mais dois corpos nesta quarta-feira (6).



"As vítimas confirmadas são nove", informou Maurizio Fugatti, presidente da província autônoma de Trentino, no norte do país, durante uma entrevista coletiva.



"Estamos fazendo tudo o possível para encontrá-los. A busca continua com drones, que comprovaram sua eficácia", ressaltou Fugatti.



O presidente da região de Veneto, Luca Zaia, escreveu sobre o incidente no Twitter, afirmando que "as operações de busca permitiram a identificação de dois novos corpos, já transportados para o vale".



"Temos que encontrar três pessoas ainda desaparecidas", acrescentou Zaia.



O novo balanço foi anunciado em meio a polêmicas sobre a permissão de excursões nas geleiras apesar das condições perigosas.



Segundo alguns testemunhos, vários caminhantes e guias haviam advertido durante as últimas semanas sobre o perigo na geleira, que estava sofrendo tanto por conta do aquecimento global, quanto com as ondas de altas temperaturas registradas na Itália durante o ano.



Na véspera da tragédia foi registrado 10ºC no topo da Marmolada, algo incomum para o mês de julho.



As altas temperaturas aceleraram o derretimento das geleiras e acumulam água sob o gelo, por isso, teme-se que o desmoronamento continue.



A promotoria de Trento abriu uma investigação para determinar as causas da tragédia provocada pelo desprendimento do serac, que provocou uma avalanche de gelo e rochas, mas descartou "a previsibilidade do evento, negligência ou imprudência".