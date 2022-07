Suspeito de homicídio duplo é procurado na França e Espanha

As forças de segurança procuravam nesta quarta-feira (6) o suspeito de matar na segunda-feira dois professores no sul da França, indicou o promotor de Tarbes (sul), que especificou que as tarefas de busca também ocorrem na vizinha Espanha.



Pierre Aurignac informou em coletiva de imprensa que a busca ocorre em Jaca, cidade do nordeste de Espanha localizada a 200 quilômetros do local do crime, mas também na zona central dos Pireneus franceses.



O homem procurado é suspeito de ter matado a tiros na cidade de Pouyastruc, perto de Tarbes (sul), dois professores de ensino médio na segunda-feira, antes de "fugir", segundo o promotor. Sua moto foi encontrada em Jaca.



"Estamos buscando ativamente o esposo [da mulher falecida], que não reapareceu", disse Aurignac, destacando que ambos estavam em processo de divórcio e que o suspeito era um "ex-reservista e atirador esportivo".



Os vizinhos de Pouyastruc encontraram o corpo da mulher Aurélie Pardon, de 32 anos, no meio da rua. Os guardas encontraram depois o corpo de Gabriel Fourmigué, de 55 anos, em sua casa, localizada a poucos metros.



O representante do Ministério Público explicou que os dois professores se aproximaram "sentimentalmente nas últimas semanas durante uma viagem escolar" e que o drama estaria vinculado à "separação" com o suspeito.



Fourmigué, professor de educação física, era conhecido por seus sucessos esportivos em bobsleigh. Em 1992 e em 1994, representou a França nos Jogos Olímpicos de Inverno de Albertville e de Lillehammer, respectivamente.



A Justiça francesa abriu uma investigação por "assassinato", segundo o promotor de Tarbes.