Noruega anuncia 'solução' em disputa com Rússia sobre abastecimento no Ártico

O Ministério das Relações Exteriores da Noruega disse, nesta quarta-feira (6), ter chegado a uma "solução" para permitir que um navio russo bloqueado por sanções viaje para o arquipélago de Svalbard para abastecer mineiros russos que vivem no território do Ártico.



Bloqueados na fronteira pela proibição de passagem de navios russos, os contêineres com mercadorias russas foram transladados por navios noruegueses para o porto de Tromsø e, agora, estão a caminho do arquipélago de Svalbard, informou a mesma fonte.



"É positivo que se tenha chegado a uma solução para este assunto", comentou uma de suas porta-vozes em um e-mail enviado à AFP.



"Nunca tivemos a intenção de bloquear um carregamento [...] e é importante ressaltar que estas soluções existiam desde o início", frisou.



Devido às sanções impostas por Oslo à Rússia após a invasão da Ucrânia, a Noruega bloqueou na fronteira um carregamento destinado a mineiros russos de Barestsburgo. Nesta cidade de Svalbard, a mina de carvão é operada por uma empresa russa.



As sanções "proíbem a entrada de companhias russas de transporte de carga em território norueguês", havia dito à AFP a ministro das Relações Exteriores, Anniken Huitfeldt, considerando que seu país estava respeitando um tratado específico em Svalbard, em vigor há um século.



Esta decisão causou grande irritação em Moscou. O governo russo pediu à Noruega que resolvesse a questão "o mais rápido possível", mencionando a possibilidade de tomar "medidas de retaliação".



Localizado a cerca de mil quilômetros do Polo Norte, o arquipélago de Svalbard é regido por um tratado atípico que remonta a 1920. Ele reconhece a soberania da Noruega, mas garante, ao mesmo tempo, que os cidadãos dos Estados signatários (46 hoje, incluindo a Rússia) tenham a liberdade de explorar os recursos naturais nele existentes, "com uma relação de perfeita igualdade".