Deputados russos aprovam criação de movimento patriótico para crianças e adolescentes

Os deputados russos votaram nessa quarta-feira (6) a criação de um movimento nacional para crianças e adolescentes. Com o objetivo de implantar valores patrióticos, o sistema é remanescente das organizações soviéticas.



O movimento será aberto para crianças a partir de seis anos e será financiado pelo Estado. A orientação é "preparar as crianças e os jovens para a vida em sociedade, formando sua visão de mundo baseada nos tradicionais valores espirituais e morais russos".



Os autores da iniciativa ainda incluíram o dever de "transmitir o amor e o respeito pela pátria".



"O Estado deve criar condições que contribuam ao desenvolvimento espiritual, moral, intelectual e físico das crianças de maneira exaustiva, para a aprendizagem do patriotismo, da responsabilidade civil e o respeito aos adultos", destacou uma nota explicativa da lei.



Segundo estabelece a lei aprovada nesta quarta-feira pela Duma, a câmara baixa do Parlamento russo, a participação neste movimento, que parece estar inspirado nos pioneiros soviéticos, será voluntária.



O deputado Artiom Meteliov, do partido oficial Rússia Unida, destacou em comunicado a proposta de Vladimir Putin dirigir o Conselho de Observação do movimento.



Desde sua chegada ao poder no ano 2000, Putin colocou o patriotismo no centro da política do Estado e a retórica patriótica se intensificou desde o início da ofensiva russa à Ucrânia, no dia 24 de fevereiro.