O Ministério das Relações Exteriores da Noruega disse, nesta quarta-feira (6), ter chegado a uma "solução" para permitir que um navio russo bloqueado por sanções viaje para o arquipélago de Svalbard para abastecer mineiros russos que vivem no território do Ártico.



Bloqueados na fronteira pela proibição de passagem de navios russos, os contêineres com mercadorias russas foram transladados por navios noruegueses para o porto de Tromsø e, agora, estão a caminho do arquipélago de Svalbard, informou a mesma fonte.