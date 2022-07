Outros dois integrantes do governo britânico apresentaram pedidos de demissão nesta quarta-feira (6), um dia depois das renúncias dos ministros da Saúde e das Finanças por divergências com o primeiro-ministro Boris Johnson, afetado por um número cada vez maior de escândalos.



O secretário de Estado para a Infância e a Família, Will Quince, anunciou a demissão e afirmou que "não tinha outra opção" depois de ter apresentado à imprensa informações proporcionadas pelo gabinete de Johnson "que se revelaram inexatas". A outra renúncia foi da vice-secretária de Estado para os Transportes, Laura Trott, que citou a "perda" de confiança no governo para justificar a saída.