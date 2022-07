Presidente palestino e chefe do Hamas se reúnem na Argélia

O presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, reuniu nesta terça-feira em Argel o presidente palestino, Mahmud Abbas, e o chefe do movimento islamita Hamas, Ismail Haniyeh, "um encontro histórico", depois de vários anos, anunciou a TV nacional argelina.



Participaram da reunião representantes da Autoridade Palestina e do movimento palestino Hamas, segundo a emissora. Abbas e Haniyeh viajaram a Argel para participarem das festividades pelo 60º aniversário de independência da Argélia.



Tebboune e o colega palestino assinaram um documento que dá o nome de Argélia a uma rua de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, segundo a TV argelina.



O Hamas e o partido Fatah, de Abbas, enfrentam-se desde 2007, quando os islamitas tomaram o controle de Gaza, após confrontos sangrentos. A Autoridade Palestina, dominada pelo Fatah, mantém sua sede na Cisjordânia ocupada, onde vivem mais de 2,8 milhões de palestinos, enquanto a Faixa de Gaza, um microterritório de 2,3 milhões de pessoas sob bloqueio israelense, permanece sob controle do Hamas.



Tebboune havia lançado recentemente a iniciativa de reconciliação entre o Fatah e o Hamas, quando recebeu Abbas em Argel em dezembro de 2021, mas não houve aproximação entre os dois grupos rivais.