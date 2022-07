Vulcão de Fogo diminui atividade eruptiva na Guatemala

O vulcão de Fogo, próximo da capital da Guatemala, diminuiu nesta terça-feira (5) as explosões após várias horas de intensa atividade que provocou colunas de cinzas e um extenso fluxo de lava, informou o Instituto de Vulcanologia (Insivumeh).



"A atividade de caráter efusivo no vulcão de Fogo diminuiu", informou o Insivumeh em seu boletim especial sobre o vulcão, situado a 35 km a sudoeste de Cidade de Guatemala.



As explosões do vulcão, de 3.763 metros sobre o nível do mar, se intensificaram na manhã desta segunda-feira suas explosões que levantaram colunas de cinzas que ultrapassaram os 1.200 metros acima da cratera.



Também gerou um fluxo de lava de mais de um quilômetro de comprimento para o oeste do cone vulcânico e a descida de fluxos piroclásticos, uma mistura de material vulcânico (cinzas, rochas de diversos tamanhos e gases quentes) que se deslocam a altas velocidades e temperaturas.



Ao menos dez comunidades assentadas nas bases do vulcão foram foram afetadas pela chuva de cinzas, mas não foi preciso realizar evacuações preventivas.



"Nas últimas horas, a atividade na cratera gerou explosões fracas, moderadas e algumas fortes", acrescentou o Insivumeh, que recomendou a Proteção Civil manter a vigilância ante "a probabilidade de incrementos súbitos de atividade nos próximos dias ou semanas".



Uma erupção do vulcão de Fogo, em 3 de junho de 2018, provocou uma avalanche que arrasou a comunidade San Miguel Los Lotes e parte de uma estrada ao sul do maciço deixando 215 mortos e um número similar de desaparecidos.



Junto ao de Fogo, também estão ativos na Guatemala os vulcões Santiaguito (oeste) e Pacaya (sul).