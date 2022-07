Premiê britânico indica Nadhim Zahawi para pasta de Finanças

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, nomeou nesta terça-feira (5) como novo ministro das Finanças Nadhim Zahawi, até então titular da pasta de Educação, após a renúncia de Rishi Sunak.



O governo britânico disse que a rainha Elizabeth II havia aprovado a indicação de Zahawi, que chegou ao Reino Unido vindo do Iraque junto com sua família quando era criança e sem falar inglês, antes de desenvolver uma lucrativa carreira empresarial.



Zahawi, um curdo-iraquiano de 55 anos, é cofundador da empresa de pesquisas YouGov e participou ativamente na política local conservadora de Londres, antes de se tornar deputado em 2010.



O novo ministro das Finanças ficou conhecido no país, sobretudo, pela gestão da vacinação no país durante a pandemia de covid-19.



Contudo, assim como Sunak, sua fortuna pessoal chamou atenção, sobretudo quando reivindicou gastos parlamentares para aquecer seus estábulos de cavalos em 2013.



A indicação de Zahawi acontece depois da renúncia simultânea de seu antecessor Rishi Sunak e do ministro da Saúde Sajid Javid, em protesto pelos escândalos dentro do governo Johnson.



Javid foi substituído na pasta da Saúde por Steve Barclay, que era responsável pela coordenação governamental.