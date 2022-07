Wall Street fechou com resultados mistos nesta terça-feira, quando a preocupação com uma possível recessão prejudicou algumas empresas e ajudou outras.



As empresas de tecnologia se recuperaram fortemente, em um mercado que vê menos chances de grandes aumentos dos juros devido ao panorama de fragilidade econômica. Um cenário de taxa elevada prejudica a perspectiva de ganhos futuros no setor tecnológico.



O Dow Jones perdeu 0,42%, a 30.967,82 pontos, e o Nasdaq, 1,75%, a 11.322,24 pontos. O S&P; 500 subiu 0,16%, a 3.831,39 pontos.