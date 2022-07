Quase 1/3 das mulheres de países em desenvolvimento são mães antes dos 20 anos (ONU)

Quase um terço das mulheres que vivem em países em desenvolvimento se tornam mães antes dos 20 anos, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (5) pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), especializado em saúde sexual e reprodutiva.



Segundo este estudo, quase a metade das mães de primeira viagem na adolescência tem menos de 17 anos.



"É evidente que mundo está falhando com as adolescentes", lamentou a diretora do UNFPA, Natalia Kanem, em boletim à imprensa.



"A alta frequência de gestações repetidas entre mães adolescentes são um claro sinal de que elas necessitam desesperadamente de informação e serviços de saúde sexual e reprodutiva", acrescentou.



Quase três quartos das que tiveram seu primeiro filho aos 14 anos ou menos tiveram um segundo filho ainda durante a adolescência. E 40% das que tiveram dois filhos, pariram um terceiro antes de sair da adolescência, segundo o estudo.



A UNFPA reconheceu que há alguns sinais de redução da taxa de maternidade na adolescência em todo o mundo, mas seu ritmo é muito lento.



"Os governos devem investir nas adolescentes e ajudar a ampliar suas oportunidades, recursos e habilidades, auxiliando, assim, a evitar gestações precoces e indesejadas", pediu Kanem.



"Quando as meninas puderem decidir de forma significativa o curso de sua própria vida, a maternidade na infância será cada vez menos comum", considerou.