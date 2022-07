Alemã CureVac processa concorrente BioNTech por tecnologia de RNA mensageiro

O laboratório alemão CureVac anunciou nesta terça-feira (5) que processou seu concorrente BioNTech -- que junto com a farmacêutica Pfizer criou uma das principais vacinas contra a covid -- por violação à propriedade intelectual no uso da tecnologia de RNA mensageiro.



A CureVac indicou que apresentou a ação ao tribunal regional de Düsseldorf "contra a BioNTech e suas duas filiais, pedindo uma indenização justa pela violação de seus direitos de propriedade intelectual", segundo uma nota da empresa.



A empresa de biotecnologia, reconhecida por suas pesquisas sobre medicamentos utilizando o ácido ribonucleico mensageiro, quer fazer valer seus direitos decorrentes "de duas décadas de trabalho pioneiro na tecnologia de RNA que contribuíram para o rápido desenvolvimento das vacinas contra a covid".



Em um momento de aumento dos casos de covid em vários países, a CureVac garantiu que não quer "que suas ações na justiça possam colocar obstáculos à produção, venda ou distribuição" de vacinas da BioNTech e de seu parceiro.



No entanto, a empresa estima que seus "22 anos" de trabalho na tecnologia de RNA, que permitiram o "rápido desenvolvimento" de vacinas contra o novo coronavírus, merecem uma "remuneração justa" não especificada pelo laboratório.



