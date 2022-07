Mercado alemão de automóveis cai 11% no primeiro semestre de 2022

O mercado automotivo alemão caiu 11% ao ano no primeiro semestre de 2022, pressionado pela guerra na Ucrânia e pelas dificuldades de fornecimento - conforme dados oficiais publicados nesta terça-feira (5).



No total, 1.237.975 novos veículos foram registrados na principal economia da Europa, informa a Agência Federal do Automóvel (KBA, na sigla em alemão).



Em junho, o mercado experimentou um novo declínio de 18,1% em um ano, após uma queda de 10,2% em maio, acrescentou o órgão.



"As esperanças de recuperação após a debilidade do ano passado despencaram", resumiu Reinhard Zirpel, presidente da VDIK, associação de produtores estrangeiros.



Após dois anos marcados pela pandemia do coronavírus, o setor sofreu, sobretudo, no primeiro semestre de 2022, em função da escassez de materiais e componentes.



Esses problemas de fornecimento, que começaram com a recuperação pós-covid-19, foram agravados pela guerra na Ucrânia.



Além disso, o recente novo surto de covid na China abriu um novo ciclo de interrupções nas cadeias de abastecimento, tudo isso em um contexto de elevação de preços.



"O fim da crise atual não está à vista no momento", diz Peter Fuß, da consultoria EY.



"Os desafios não diminuem, e a ameaça de recessão freia a vontade de investimento das empresas", assim como "as preocupações com o fornecimento de gás neste inverno", reforçou a mesma instituição, em um comunicado.



Apesar da queda de 18,9% nas vendas entre janeiro e junho, a marca VW do grupo Volkswagen continua líder na Alemanha, com 18,1% do mercado.



Nos primeiros seis meses do ano, os emplacamentos da Mercedes Benz caíram 4,4%, e os da BMW, 12,5%, segundo a KBA.