Greve na Noruega ameaça cerca de 60% de suas exportações de gás

Em plena tensão no mercado da energia, a Noruega poderia ter que reduzir em cerca de 60% suas exportações de gás neste fim de semana devido a uma greve de um sindicato de petróleo, alertou a organização patronal do setor nesta terça-feira (5).



A greve que começou nesta terça-feira, que já obrigou a suspender as operações em três jazidas de petróleo e gás no mar do Norte, cortaria em "cerca de 60%" as exportações de gás norueguês e em mais de 340.000 barris a produção de petróleo bruto se o sindicato executa sua ameaça de estender o conflito, segundo Norsk Olje & Gass.



"As exportações norueguesas representam um quarto da energia europeia e a Europa é quase inteiramente dependente da oferta norueguesa em um momento em que os cortes de fluxo da Rússia sobrecarregaram o mercado", observou a Norsk Olje & Gass.



A associação alertou que uma extensão da greve "seria muito prejudicial tanto para a Europa como para a Noruega" e que tal paralisação "representa enormes problemas para os países que estão totalmente dependentes do preenchimento de suas reservas de gás antes do outono e inverno".



Este rico país nórdico, que é o segundo maior fornecedor de gás natural da Europa, vem se esforçando nos últimos meses para produzir em plena capacidade para enfrentar o desejo dos países europeus de deixar de depender do gás russo.