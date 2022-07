Irã mantém cidadão belga preso por 'espionagem' há quatro meses

O governo iraniano mantém em detenção um cidadão belga pelo "crime de espionagem" desde 24 de fevereiro, anunciou o ministro da Justiça da Bélgica, Vincent Van Quickenborne, que denunciou nesta terça-feira (5) um caso de privação ilegal de liberdade.



Van Quickenborne fez esse anúncio durante um debate no Parlamento federal belga sobre um controverso acordo de troca de detentos entre o Irã e a Bélgica.



O ministro não forneceu detalhes sobre a identidade ou acusações contra o cidadão belga preso, nem disse se já havia sido condenado.



"Não posso dizer mais a pedido da família", afirmou, acrescentando que o ministério das Relações Exteriores monitora o caso e que o embaixador belga no Irã visitou o detido duas vezes.



A imprensa belga, entretanto, afirma que se trata de um trabalhador humanitário.



A discussão sobre este eventual acordo entre Bélgica e Irã mobilizou opositores iranianos no exílio, que alegam que poderia abrir a porta para que um diplomata iraniano condenado na Bélgica a 20 anos de prisão retorne ao seu país.



Segundo a Justiça belga, Assadollah Assadi, apontado como agente da inteligência iraniana sob cobertura diplomática, incentivou um ataque com explosivos contra um evento da oposição iraniana em Villepinte, nos arredores de Paris, em 2018.



A Justiça belga afirma que Assadi forneceu os explosivos para aquele ataque, que acabou sendo frustrado.



No Parlamento, Van Quickenborne garantiu que o acordo contém garantias, mas surpreendeu ao revelar a prisão de um cidadão belga no Irã.



Para o ministro, se o acordo em discussão não for aprovado "aumentará a ameaça aos interesses e cidadãos belgas".



No Irã "há vidas humanas em jogo. Não são apenas minhas palavras, mas as palavras de nossos serviços de segurança".