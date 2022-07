Emissário da ONU desiste de visitar o Saara Ocidental

O emissário das Nações Unidas para o Saara Ocidental, Staffan de Mistura, se reunirá em Rabat nesta segunda-feia com autoridades marroquinas, mas descartou viajar ao território em disputa, informou a ONU.



De Mistura chegou ao Marrocos no sábado, segundo os meios de comunicação marroquinos.



"Ele decidiu não visitar o Saara Ocidental durante sua viagem, mas espera fazê-lo em futuras visitas à região", afirmou o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, em Nova York.



Em um comunicado publicado também em Nova York, a Frente Polisário "lamentou profundamente" a notícia.



A Frente Polisário acusou o governo marroquino de "impor condições sobre o itinerário (do enviado da ONU) e quem ele deveria entrevistar durante sua visita aos territórios saarauís ocupados".



Na sexta-feira, o porta-voz da ONU mencionou que De Mistura tinha a intenção de visitar o Saara Ocidental durante a viagem.



A ONU não explicou os motivos da decisão do diplomata, mas, segundo fontes próximas ao caso, as autoridades marroquinas expressaram reservas sobre esta viagem durante a visita anterior de De Mistura ao país em janeiro.



O Saara Ocidental, ex-colônia espanhola considerada "território não autônomo" pela ONU, opõe-se há décadas ao Marrocos e aos separatistas saarauís da Frente Polisário, apoiados pela Argélia.



Marrocos controla cerca de 80% deste território e propõe um plano de autonomia sob sua soberania. Já os separatistas pedem a realização de um referendo de autodeterminação sob os auspícios da ONU, previsto no cessar-fogo de 1991.