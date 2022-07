Itália decreta estado de emergência em 5 regiões devido à seca

A Itália decretou o estado de emergência em cinco regiões do Norte do país e anunciou que destinará 36,5 milhões de euros para combater a seca que assola a planície de Padana há semanas.



O Conselho de Ministros aprovou o estado de emergência em Emília-Romanha, Friul-Veneza Júlia, Lombardia, Veneza e Piemonte até 31 de dezembro, anunciou o governo em comunicado.



A península italiana está enfrentando uma onda de calor incomumente precoce, acompanhada de falta de chuvas, especialmente na planície agrícola de Padana (norte), que está passando por sua pior seca em 70 anos.



O estado de emergência tem como objetivo proporcionar "os meios e poderes extraordinários" para garantir que as intervenções urgentes necessárias sejam realizadas as necessárias intervenções urgentes, de forma a salvaguardar a segurança pública, reparar os danos sofridos pelo patrimônio público e privado e garantir as condições normais de vida da população.



De acordo com o maior sindicato agrícola do país, o Coldiretti, a seca ameaça mais de 30% da produção agrícola nacional e a metade da receita da planície de Padana, onde é produzido, entre outros produtos, o presunto de Parma.



Os lagos Maggiore e Garda têm níveis abaixo do normal para esta época do ano e, mais ao sul, o nível do rio Tibre, que atravessa Roma, também caiu.



O rio Po representa o maior reservatório de água da península, e grande parte dele é usado para fins agrícolas.



Nos últimos dias, vários municípios anunciaram medidas restritivas, como Verona (250.000 habitantes), que começou a racionar o uso de água potável, ou Milão, que anunciou o fechamento de suas fontes decorativas.



Além disso, em função da seca, a produção de energia hidroelétrica caiu fortemente.



As instalações hidroelétricas, localizadas principalmente nos maciços montanhosos do norte do país, são responsáveis por quase 20% da produção nacional de energia.