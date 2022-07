Nova ministra da Economia assume o cargo em uma Argentina cheia de incertezas

A economista Silvina Batakis assume o cargo nesta segunda-feira (4) como nova ministra da Economia em uma Argentina cheia de incertezas: com uma das inflações mais altas do mundo e duras metas a cumprir no âmbito de um acordo com o Fundo Monetário Internacional.



Funcionária pública de carreira e com militância no setor mais crítico do acordo com o FMI, Batakis deve definir com quais instrumentos vai enfrentar o déficit fiscal, a escassez de divisas e a alta dos preços.



- Como seguirá o acordo com o FMI? -



A Argentina renegociou este ano um acordo de 44,5 bilhões de dólares com o FMI, ratificado pelo Congresso.



Esse acordo prevê uma redução do déficit fiscal de 3% do Produto Interno Bruto, registrado em 2021, para 2,5% em 2022, 1,9% em 2023 e 0,9% em 2024.



"A primeira pergunta que a nova ministra deverá responder é se o acordo com o Fundo Monetário Internacional continua vigente", disse Víctor Beker, diretor do Centro de Estudos da Nova Economia da Universidade de Belgrano.



"A incógnita é se haverá uma reformulação das metas ou se a Argentina se dirige a uma ruptura com o Fundo Monetário Internacional", disse Beker.



- Como vai combater a inflação? -



A Argentina tem uma das taxas de inflação mais altas do mundo, com 60,7% no período de maio de 2021 a maio de 2022, e há temores de que a alta nos preços aumente ainda mais.



O governo do presidente Alberto Fernández insistiu em que o fenômeno é multicausal, e destacou que atualmente ocorre em todo o mundo.



Mas Batakis terá que determinar que tipo de medidas priorizar: se um endurecimento no esquema de preços cuidados, um mecanismo voluntário de controle de preços do qual participa o setor privado, ou maiores restrições à emissão de moedas.



A economista Marina Dal Poggetto, diretora da consultoria EcoGo, a definiu como "um quadro político mais do que técnico", que pode impulsionar medidas heterodoxas.



- Déficit fiscal e subsídios -



No fim de junho, o FMI aprovou a primeira revisão do programa de facilidades estendidas da Argentina, correspondente ao primeiro trimestre deste ano e autorizou o desembolso de 4,01 bilhões de dólares.



Mas os analistas coincidem em que a segunda revisão será mais difícil de superar.



Para aliviar a pressão sobre as finanças públicas, seu antecessor no Ministério da Economia, Martín Guzmán, planejou uma segmentação dos subsídios às tarifas da eletricidade e do gás, de forma que apenas sejam beneficiados os setores mais desfavorecidos economicamente.



O esquema ainda não foi aplicado no momento de sua renúncia neste fim de semana. Batakis deverá decidir se o mantém ou se apresenta uma nova versão.



Em 2021, os subsídios à energia representaram 11 bilhões de dólares, o equivalente a 2,3% do PIB.



- Reservas internacionais -



As reservas internacionais brutas da Argentina estão em cerca de 42,5 bilhões de dólares. Mas os analistas destacam que as líquidas - descontadas as reservas bancárias ou um swap com a China, entre outros - são muito inferiores e insuficientes para os requerimentos do país.



"A Argentina não está alcançando a meta de acúmulo de reservas internacionais acordado com o FMI e isso gera uma expectativa de maior desvalorização ou depreciação do peso", disse à AFP o economista Andrés Wainer.



E o panorama para o segundo semestre do ano não parece bom, pois é um tempo no qual já foi liquidada a colheira agrícola, e portanto não entram mais divisas por este conceito; também conspira o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos - que tende a fortalecer o dólar -, informou o economista.