Dior apresenta novos vestidos de alta costura em desfile com homenagem à Ucrânia

A Dior apresentou nesta segunda-feira (4) suas novas peças de alta-costura, em um desfile que homenageou as paisagens bordadas de uma artista ucraniana.



Maria Grazia Chiuri, diretora artística das coleções femininas da casa de moda parisiense, enfatizou sobriedade e elegância na nova coleção.



Cores naturais, materiais foscos, bordados sofisticados e patchwork de renda dão um toque artesanal as peças.



A quintessência desta coleção é um vestido longo, que aparenta ser simples, mas tem um plissado que levou dois meses para ser feito. "Quanto mais trabalho, mais invisível", aponta Chiuri.



O espírito que guiou esta coleção "é complexo: a covid ainda não terminou e há uma guerra na Europa. Sou sensível a tudo que nos acontece", explica a criadora italiana à AFP. "É muito importante permanecer positivos", acrescenta.



Chiuri convidou a artista ucraniana Olesia Trofymenko, de 39 anos, para idealizar e criar o set do desfile, celebrado no museu Rodin de Paris.



A primeira vez que viu suas obras foi em Roma, a capital italiana, após o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.



"Suas imagens me chamaram atenção, que mostram um desejo de renascer apesar da guerra", disse.



A diretora artística queria algo "com vida", recordou Trofymenko à AFP antes do desfile, no qual as modelos andaram em frente a gigantescos painéis coloridos bordados, realizados a partir de uma foto do pátio de sua casa de campo onde se refugiou durante a guerra.



"Minha primeira reação foi 'sabem o que está acontecendo?', mas no final não há problema em mostrar a beleza da cultura ucraniana diante das imagens dos horrores da guerra", disse.