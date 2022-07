Sob bombardeios em Sloviansk, 'o melhor é ir embora'

Com uma escova em uma mão e um cigarro na boca, Andrii Gerasimenko limpava, nesta segunda-feira (4), os escombros no mercado central de Sloviansk. O local foi severamente danificado pelos bombardeios russos contra esta cidade do Donbass, no leste da Ucrânia, no dia anterior.



Quando um foguete caiu no mercado "já tinha voltado para casa, graças a Deus", afirma Gerasimenko, de 38 anos, preocupado com o avanço das tropas russas na área.



"O pior nos espera, já pensei em partir" de Sloviansk, que viu a linha de frente se aproximar após a queda das cidades de Lysychansk no domingo (3) e de Severodonetsk nos dias anteriores.



Ambas as cidades estão quase tomadas após duros dias de combates e bombardeios.



Em um dos corredores quase desertos do mercado nessa segunda, Viktoria Koloty, de 33 anos, confessa ter tirado seus filhos de Sloviansk, cidade bombardeada há mais de uma semana, mas não pôde levar todos seus pertences.



"Voltei para levar tudo que posso da minha casa. O melhor é ir embora, não vai melhorar", afirma essa vizinha.



Só durante o domingo morreram seis pessoas e 19 estão feridas em consequência dos bombardeios.



Natalia Butok acabava de sair do mercado quando ele foi atingido: "Escutei uma explosão e vi o incêndio", conta essa mulher, uma das poucas vendedoras que seguiam em seu posto nessa segunda, após o ataque.



"Espero que o futuro seja melhor", explica Natalia Butok com um sorriso.



- "Que Putin veja" -



Enquanto os comerciantes ocupam-se limpando os restos carbonizados do mercado, os moradores de Sloviansk recolhem os escombros das ruas na cidade.



No pátio de uma casa incendiada, cujo teto desabou, Valentina Stelmakh afirma ter se salvado das bombas porque estava no sótão do prédio com seu irmão e sua cunhada.



"Por que querem nos matar? De que somos culpados? Parem!", grita essa mulher de 64 anos. "As galinhas, o cachorro, os gatos estão mortos, o que eles fizeram?".



A casa do seu vizinho, no entanto, teve mais sorte. Um homem puxa pela porta um grande pedaço de metal, deformado pelo calor: "É um Uragan", explica. Trata-se de um tipo de foguete russo encontrado em sua rua, no domingo.



Os moradores de Kramatorsk também passaram a segunda coletando escombros, depois da estratégica cidade de Donetsk ser bombardeada nos últimos dias.



A caída de um foguete no domingo abriu uma cratera de três metros em um beco, e várias casas estavam danificadas. Em uma vizinhança, um homem diz: "Que Putin veja".