Rússia leva ao espaço bandeiras de regiões separatistas da Ucrânia

Três cosmonautas russos levaram ao espaço as bandeiras dos territórios separatistas autoproclamados de Lugansk e de Donetsk, na Ucrânia, a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), segundo uma publicação no Telegram da agência espacial russa Roscosmos.



"Celebramos tanto em terra quanto no espaço", diz a publicação com fotos dos cosmonautas Oleg Artemiev, Denis Matveiev e Sergei Korsakov com as bandeiras de ambas as "repúblicas" do leste da Ucrânia a bordo da ISS.



"As forças russas e de Lugansk conseguiram o controle total de Lysychansk, a última grande cidade do RPL", a República Popular de Lugansk, disseram.



No domingo, as forças ucranianas anunciaram sua retirada desta cidade estratégica, o que facilitou aos militares russos e aos separatistas pró-russos conseguir o controle da região de Lugansk.



"Estamos convencidos de que o 3 de julho de 2022 estará para sempre gravado na história da República. Cidadãos da República popular aliada de Donetsk, esperem!", acrescentou a Roscosmos em sua publicação.



A tomada de Lysychansk foi essencial para o plano russo de conquista de todo o Donbass, uma bacia industrial parcialmente controlada pelos separatistas pró-russos desde 2014.



Para as forças ucranianas, a urgência é agora conter o avanço russo para o oeste, onde estão duas grandes cidades da região vizinha de Donetsk, Sloviansk e Kramatorsk.