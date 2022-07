Novos protestos no Reino Unido por efeitos da inflação

Dos advogados aos caminhoneiros, o Reino Unido registrou nesta segunda-feira (4) novos protestos contra o aumento dos preços provocado por uma inflação que atingiu níveis recordes.



No âmbito das manifestações que começaram na semana passada, os advogados criminalistas se reuniram em frente a vários tribunais da Inglaterra e Gales para exigir o aumento dos honorários pagos pelo Estado.



Além disso, o tráfego se viu muito afetado em áreas de Gales e do sul da Inglaterra pelas mobilizações para exigir a redução do preço do combustível, que está perto de 2 libras o litro (2,42 dólares).



O governo de Boris Johnson aprovou no final de março uma redução de 5 centavos por litro dos impostos sobre o combustível.



Já os funcionários que trabalham em terra da companhia aérea British Airways anunciaram uma greve no aeroporto londrino de Heathrow.



No mês passado foram os ferroviários que protagonizaram três dias de greve.



