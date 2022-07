Japão protesta por presença da Marinha chinesa perto de ilhas disputadas

O Japão protestou nesta segunda-feira (4) depois que um navio chinês navegou perto de ilhas no Mar da China Oriental administradas por Tóquio mas reivindicadas por Pequim.



Tóquio expressou "grande preocupação" em relação a Pequim e voltou a exigir que esse tipo de incidente não se repita, segundo Seiji Kihara, vice-secretário-geral do governo japonês.



As ilhas "são territórios japoneses tanto do ponto de vista histórico quanto do direito internacional", afirmou.



As incursões de navios da guarda costeira chinesa pert das ilhas desabitadas de Senkaku, chamadas de Diaoyu por Pequim, são frequentes.



Mas esta é a primeira vez desde 2018 que um navio militar chinês chega tão perto e entra na "zona contígua", uma faixa de 12 milhas náuticas (cerca de 22 km) de largura, que se estende logo depois das águas territoriais.



Um navio militar russo também foi avistado nesta segunda-feira na mesma área, segundo vários meios de comunicação japoneses que citam fontes do ministério da Defesa do Japão. A informação não foi confirmada imediatamente pelo ministério à AFP



No final de maio, bombardeiros chineses e russos voaram juntos perto do Japão, o que foi encarado como uma provocação por Tóquio. O país acabou de sediar uma cúpula do "Quad", uma aliança informal entre Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, com foco em contra-atacar a influência da China na região Ásia-Pacífico.