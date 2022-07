Bucha, cidade ucraniana devastada, da vitória à reconstrução

A calma retornou a Bucha. As pessoas fazem compras e alguns moradores conversam diante de um pequeno mercado que vende framboesas e cerejas. Perto, um casal passeia com um carrinho de bebê e um adolescente anda de patins.



Três meses se passaram desde a descoberta, em 2 de abril, de corpos de civis mortos na rua Yablunska, os primeiros indícios das atrocidades cometidas durante a ocupação russa neste subúrbio ao noroeste de Kiev - Bucha, Irpin, Borodianka -, antes conhecido pela tranquilidade.



Os estigmas dos combates são visíveis em todos os cantos: vidros quebrados, marcas de tiros, buracos nos muros. Ao longo da avenida Vokzalnaya, que liga Bucha a Irpin, imóveis foram destruídos ou ficaram muito danificados: casas, prédios residenciais, lojas e centros comerciais.



Os subúrbios da capital viraram símbolo da brutalidade da invasão russa da Ucrânia e um local de peregrinação para todos os líderes ocidentais que visitam o país.



"Vamos reconstruir tudo", prometeu o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, em 16 de junho em Irpin, ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, e do chanceler alemão, Olaf Scholz.



Líderes de vários países e organizações internacionais se reúnem nesta segunda e terça-fera em Lugano, Suíça, para traçar o roteiro do "plano Marshall" que deve acelerar a reconstrução da Ucrânia, uma tarefa que pode custar centenas de bilhões de dólares.



- "Nenhuma informação" -



Por onde começar? Katia Yolshina, de 66 anos, mostra dois grandes buracos nas paredes do apartamento onde mora há 20 anos no oitavo e último andar de um prédio que não é, no entanto, um dos mais afetados.



"O síndico (do imóvel) nos disse para preencher alguns formulários e que nos dariam dinheiro. Mas desde então ele está ausente e não temos nenhuma informação", disse a mulher, que retornou a Bucha no início de maio, após seis semanas longe de casa.



"O que receberemos e quando receberemos? Não sei de nada", acrescenta, tentando conter as lágrimas.



De fato, a reconstrução não parecer ser, no momento, a maior preocupação dos moradores de Bucha. Muitos destacam que, apesar da calma ter retornado à região de Kiev, a guerra não dá trégua em outras áreas da Ucrânia, como por exemplo no leste e sul do país. E o medo de uma nova ofensiva russa está na mente de todos.



Nos últimos dias aumentaram os boatos de um ataque iminente a partir de Belarus, cuja fronteira fica 100 quilômetros ao norte.



Os temores são alimentados por declarações do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, principal aliado de Vladimir Putin, que no sábado acusou a Ucrânia de lançar mísseis contra seu país e ameaçou responder.



"É aterrorizante", confessa Nadezhda Stenenkova, de 75 anos. "Agora tudo está bem, está tranquilo, mas ainda temos medo de que eles (os russos) voltem, porque não estão longe e continuam destruindo cidades (...) Não podemos sentir paz, os 'fascistas' russos podem voltar a qualquer momento", disse.



"Nós deitamos sem saber se vamos acordar amanhã", conta Vera Semeniuk, uma aposentada de 65 anos. "Todos voltaram e estão começando a reparar as casas, muitos estão colocando janelas novas. Seria terrível se voltasse a acontecer e tivéssemos que deixar tudo de novo".



"Certamente esperamos que os países estrangeiros nos ajudem a reconstruir", afirma. "Mas nossa principal esperança é que nossos militares conquistem a vitória com o apoio e as armas enviadas do exterior".