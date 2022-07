O que é o Hajj, um dos pilares do Islã

A peregrinação anual a Meca, cidade santa do oeste da Arábia Saudita, é um dos cinco pilares do Islã que todo fiel deve cumprir pelo menos uma vez na vida, se tiver os meios para isso.



O chamado hajj ocorre uma vez ao ano, no início do mês lunar muçulmano de "du l-hiyya". Já a pequena peregrinação, ou umra, pode acontecer ao longo do ano todo.



As outras obrigações ritualísticas definidas pela lei islâmica, os "pilares da religião", são professar a fé, a oração, o jejum e o zakat (caridade).



- Etapas codificadas -



O haje inclui diversas etapas codificadas:



- "Ihram" (sacralização):



Quando chega a um perímetro fixado em torno de Meca, o fiel deve se purificar. Os homens podem vestir apenas tecidos brancos sem costura, enquanto as mulheres trajam roupas que cubram todo corpo, exceto mãos e rosto.



Os peregrinos não podem usar perfume, nem cortar os cabelos e as unhas. Devem se abster de qualquer discussão e de relação sexual.



- "Tawaf":



Ao chegar a Meca, o peregrino deve dar sete voltas na Caaba, prédio cúbico em torno do qual foi construída a Grande Mesquita e em cuja direção os muçulmanos rezam cinco vezes ao dia. Se for possível, toca e beija a pedra preta encrustada em uma das esquinas da Caaba.



- "Sa'i":



Em seguida, deve fazer sete vezes o percurso entre Safa e Marwa - dois lugares próximos da Grande Mesquita, separados por cerca de 400 metros - seguindo os passos de Agar, segunda esposa do profeta Abraão.



De acordo com a tradição muçulmana, ela transitou entre os dois lugares para buscar água para seu filho, o profeta Ismael, até que a fonte de Zamzam jorrou a seus pés.



Depois disso, o fiel vai até o vale de Mina, 5 quilômetros ao leste, onde deve pernoitar.



- Monte Arafat -



Ao amanhecer, os fiéis convergem no Monte Arafat, também conhecido como Montanha da Misericórdia, ponto culminante da peregrinação. A etapa do Monte Arafat é dedicada à oração e às invocações.



Foi no Monte Arafat que, segundo a tradição islâmica, o profeta Maomé pronunciou seu sermão de adeus aos muçulmanos que tinham-no acompanhado na peregrinação ao final de sua vida.



- Apedrejamento das estelas -



No cair da noite, os peregrinos se dirigem a Muzdalifa para se prepararem para o Eid al Adha, a Festa do Sacrifício, que consiste em imolar um animal em memória de Abraão. Pela tradição muçulmana, este último quase imolou seu filho, Ismael, antes de o arcanjo Gabriel lhe propor, "in extremis", sacrificar um cordeiro em seu lugar.



Em seguida, os fiéis iniciam o apedrejamento das três estelas que representam o Diabo em Mina.



No primeiro dia, devem lançar sete pedras contra a maior das colunas. Nos dias seguintes, são 21 pedras contra as três, pequena, média e grande.



Em 2015, durante o ritual de apedrejamento, uma explosão matou cerca de 2.300 peregrinos.



O ritual termina com mais voltas em torno da Caaba.



A visita à cidade de Medina, onde se encontra o mausoléu do profeta Maomé, é facultativa e pode ocorrer antes, ou depois, do hajj.



- Pré-islâmico -



A peregrinação se inspira em uma tradição anterior ao Islã, que remonta a Abraão, patriarca bíblico venerado por muçulmanos, judeus e cristãos. Na Caaba, ficam centenas de ídolos pré-islâmicos, destruídos em 630 por Maomé em seu retorno triunfal a Meca.