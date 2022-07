O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta segunda-feira (4) às forças do país que prossigam com a ofensiva no leste da Ucrânia, após a conquista de toda a região de Lugansk.



As forças russas "devem executar suas missões de acordo com os planos previamente aprovados", declarou Putin, durante uma reunião com o ministro da Defesa, Serguei Shoigu.