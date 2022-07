Irã acusa EUA de falta de "iniciativa política" na negociação nuclear

O Irã acusou nesta segunda-feira o governo dos Estados Unidos de falta de "iniciativa política" nas negociações sobre o programa nuclear, em um momento de estagnação no diálogo indireto entre os dois países em Doha.



O emissário americano para o Irã, Robert Malley, e o negociador iraniano Ali Bagheri iniciaram na terça-feira da semana passada um diálogo indireto no Catar, com a mediação da União Europeia (UE), com o objetivo de desbloquear as negociações internacionais sobre o programa nuclear que acontecem em Viena.



O governo dos Estados Unidos "compareceu a Doha sem uma abordagem baseada na iniciativa e no progresso", afirmou o chefe da diplomacia do Irã, Hosein Amir Abdollahian.



"Pensamos que a reiteração de posições anteriores não deve substituir a iniciativa política", acrescentou, antes de pedir a Washington para "aproveitar esta oportunidade diplomática".



O objetivo das negociações internacionais em Viena sobre o programa nuclear iraniano de Teerã é reintegrar os Estados Unidos ao acordo de 2015 e que Teerã respeite integralmente seus compromissos em troca da suspensão das sanções internacionais.