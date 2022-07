Multidão celebra Orgulho LGBTI na Venezuela

Milhares de pessoas saíram em passeata neste domingo em Caracas para celebrar o Orgulho LGBTI, em uma Venezuela conservadora, que não possui legislação sobre temas como casamento igualitário ou homoparentalidade.



"Estamos muito carentes de direitos. Vivemos em uma sociedade hipócrita, por assim dizer, onde dizem que nos aceitam, mas não posso sair de mãos dadas com a minha namorada, nem beijá-la em um local público, porque seria um escândalo", criticou a estudante Katherine Díaz, 22.



A passeata reuniu cerca de 20 mil pessoas, segundo autoridades, e terminou com a entrega à vice-ministra da Igualdade de Gênero, Yzamary Matute, de um documento pedindo respeito à mudança de nome no registro civil no caso de pessoas trans e o registro de filhos de famílias homoparentais e de casamentos homossexuais celebrados em outros países.



"É uma marcha de celebração, mas também é uma marcha de luta", resumiu o ativista Codi Campos. Os manifestantes também pediram medidas contra a violência sofrida por membros da comunidade LGBTI.