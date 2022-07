Legislador de Hong Kong testa positivo para a covid após foto com Xi Jinping

Um parlamentar de Hong Kong que posou para uma foto em grupo com o presidente chinês Xi Jinping durante sua visita à ilha nesta semana informou neste domingo que testou positivo para a covid-19.



Steven Ho, membro de 42 anos do principal partido pró-Pequim de Hong Kong, foi uma das cerca de 100 autoridades que tiveram contato próximo com Xi para uma foto de grupo na quinta-feira.



Na foto, Ho ficou duas fileiras atrás de Xi.



Ho é o segundo membro do partido DAB a testar positivo para a covid-19 durante a visita de Xi a Hong Kong por ocasião do 25º aniversário do retorno da ex-colônia britânica à soberania chinesa.



A China é a última grande economia a manter uma estratégia sanitária rigorosa, baseada na quarentena de pessoas positivas, confinamentos seletivos e testes obrigatórios de PCR.



Xi não deixa a China há quase 900 dias e as fronteiras do país estão em grande parte fechadas para a maioria dos estrangeiros.



As autoridades impuseram regras rígidas para garantir que tanto o coronavírus quanto a oposição política não estivessem na órbita de Xi durante sua viagem a Hong Kong.



Centenas de funcionários do governo, legisladores e outros convidados foram forçados a passar por um sistema de "circuito fechado" contra o vírus, que incluiu limitar seus contatos sociais, fazer testes diários e ficar em quarentena em um hotel nos dias anteriores à visita.