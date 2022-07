O ministro argentino da Economia, Martín Guzmán, anunciou neste sábado sua demissão do cargo, em carta ao presidente Alberto Fernández.



"Eu me dirijo ao senhor por motivo de apresentar minha demissão do cargo de ministro da Economia", que ocupava desde 10 de dezembro de 2019, diz a carta, divulgada na conta de Guzmán no Twitter.