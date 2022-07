Ataque israelense na Síria deixa dois feridos

Um ataque aéreo israelense na costa oeste da Síria deixou dois civis feridos neste sábado (2), disse o Ministério da Defesa sírio.



"Por volta das 06h30 desta manhã, o exército inimigo israelense realizou um ataque" perto da cidade de Al Hamidiyeh, ao sul de Tartus, disse o ministério em comunicado.



A incursão foi realizada a partir do Mar Mediterrâneo, a oeste da cidade libanesa de Trípoli (norte) "e dois civis ficaram feridos, entre eles uma mulher", disse o ministério, citando uma fonte militar.



O ataque teve como alvo granjas, de acordo com o ministério.



Contactado pela AFP, o exército israelense afirmou "não comentar informações da imprensa estrangeira".



Por sua vez, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com uma ampla rede de fontes na Síria, disse que eram "armazéns que costumavam abrigar fazendas de aves e que o Hezbollah agora usaria para armazenar armas e para fins comerciais" .



O ministro iraniano das Relações Exteriores, em visita oficial a Damasco no sábado, condenou o ataque e apontou que Israel "sempre procurará causar danos à segurança e estabilidade na Síria".



Desde o início da guerra na Síria em 2011, Israel realizou centenas de ataques aéreos contra seu vizinho, visando posições do exército sírio, forças iranianas e o Hezbollah libanês, aliados do regime sírio.



A guerra, desencadeada pela repressão aos protestos pró-democracia, deixou até agora cerca de 500.000 mortos, devastou infraestruturas e deslocou milhões de pessoas.