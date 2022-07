Avião faz pouso de emergência em Nova Délhi após fumaça na cabine

Um voo doméstico indiano teve que fazer um pouso de emergência em Nova Délhi neste sábado, depois que a cabine se encheu de fumaça logo após decolar para a cidade de Jabalpur, informou a companhia aérea.



Os passageiros do voo operado pela empresa SpiceJet foram evacuados no aeroporto de Nova Délhi sem incidentes.



"Ao passar 5.000 pés, a tripulação notou que havia fumaça na cabine", disse a companhia aérea no Twitter. Um vídeo mostrando a cabine cheia de fumaça viralizou nas redes sociais.



Outro voo da SpiceJet, uma companhia aérea de baixo custo, teve que fazer um pouso de emergência no mês passado depois que seu motor esquerdo pegou fogo.



A companhia aérea não disse quantos passageiros estavam a bordo do voo deste sábado, mas esclareceu que o avião pousou "com segurança" e um voo alternativo foi "organizado imediatamente" para os viajantes.



SPICEJET



BOEING