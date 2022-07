Terremoto de magnitude 6 deixa cinco mortos no sul do Irã

Cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas, vítimas de um forte terremoto que estremeceu o sul do Irã na manhã deste sábado (2), informou a agência estatal IRNA.



Segundo a televisão estatal, 49 pessoas ficaram feridas após três tremores sucessivos na província de Hormozgan (sul), principalmente na localidade de Sayeh Khosh, a mais afetada.



O primeiro terremoto de magnitude 6,0 teve seu epicentro 100 km ao sudoeste da cidade portuária de Bandar Abbas, na província de Hormozgan, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



Foi seguido por duas réplicas duas horas depois, de magnitudes 5,7 e 6, a 10 km de profundidade.



De acordo com imagens da televisão, vários edifícios residenciais desmoronaram em Sayeh Khosh e a cidade mergulhou na escuridão após um corte de energia.



Em Bandar Abbas, capital da província, onde vivem meio milhão de pessoas, as pessoas passaram a noite nas ruas após o tremor e longas filas se formaram nos postos de gasolina, segundo a televisão estatal.



A eletricidade também foi cortada em quase 30 aldeias nas áreas afetadas, segundo a mesma fonte.



As operações de busca e resgate estão quase no fim, disse o Crescente Vermelho do país, segundo a televisão.



"Estamos nos concentrando em receber as vítimas do terremoto", disse o governador da província, Mehdi Dousti, na televisão, acrescentando que 50% da cidade de Sayeh Khosh foi destruída.



Uma pessoa morreu em novembro do ano passado quando a província de Hormozgan foi atingida por dois terremotos de magnitude 6,4 e 6,3.



O Irã está localizado à beira de várias placas tectônicas e é atravessado por várias falhas, o que o torna um país com alta atividade sísmica.



Seu terremoto mais mortal foi de magnitude 7,4 em 1990 que deixou 40.000 mortos no norte do país.