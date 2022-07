Nova procuradora-geral do Peru anuncia criação de equipe contra 'corrupção no poder'

A nova procuradora-geral do Peru, Patricia Benavides, anunciou nesta sexta-feira a criação de uma equipe especial contra a "corrupção no poder", que levará adiante as investigações contra autoridades.



"Anuncio a criação da equipe especial de promotores contra a corrupção do poder", disse Patricia após prestar juramento, em um país onde o presidente, Pedro Castillo, e três ex-presidentes estão sob a lupa da Justiça por corrupção. "O Ministério Público deve agir com firmeza nas investigações criminais para tomar decisões oportunas e mostrar aos cidadãos que somos um corpo institucional que luta contra o uso corrupto e abusivo do poder."



A promotoria investiga Castillo por tráfico de influência, organização criminosa e conluio agravado por uma causa que envolve o seu entorno político e familiar. No entanto, não pode levá-lo à Justiça, uma vez que tem imunidade como chefe de Estado.



Além disso, três ex-presidentes são investigados há anos pelo caso das contribuições ilegais da gigante da construção brasileira Odebrecht: Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) e Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).



Além dos casos envolvendo ex-presidentes ou políticos de destaque, entre eles a opositora Keiko Fujimori (em quem também respingou o escândalo da Odebrecht), há diversas causas contra funcionários regionais ou municipais.



A promotoria peruana é criticada pela demora em suas investigações. O caso Odebrecht veio à tona há cinco anos, mas, até agora, nenhum dos investigados foi levado a julgamento, embora tenham permanecido em prisão preventiva ou domiciliar.



Uma comissão do Congresso que investiga o presidente Castillo pelo mesmo caso que a promotoria recomendou uma acusação constitucional contra ele, o que pode acarretar um pedido de destituição do cargo, que ele ocupa há 11 meses.