ONU arrecada US$ 15 milhões para melhorar segurança no trânsito em países pobres

O Fundo das Nações Unidas para Segurança Rodoviária anunciou nesta sexta-feira (1º) que arrecadou 15 milhões de dólares em doações para melhorar a segurança no trânsito em países de baixa e média renda entre 2022 e 2025.



"Mais fundos podem e devem ser direcionados a soluções de segurança nas estradas, para deter a perda sem sentido de vidas que ainda acontece em nossas estradas todos os dias", declarou em coletiva de imprensa o francês Jean Todt, representante especial do secretário-geral da ONU para segurança rodoviária.



Os acidentes de trânsito provocam cerca de 1,3 milhões de mortos e 50 milhões de feridos graves a cada ano. Trata-se da principal causa de morte entre pessoas de cinco a 29 anos, e nove em cada 10 vítimas vivem em países de baixa e média renda.



Entre os doadores que se reuniram por dois dias na sede da ONU em Nova York, estão representantes da Croácia, União Europeia, Nigéria e Rússia, disse Todt.



O setor privado, incluindo as empresas especializadas em equipamentos automotivos, também prometeu recursos, de acordo com o Fundo da ONU.



Esse fundo hoje financia 25 projetos para melhorar a segurança no trânsito em 30 países, por meio de um melhor planejamento urbano das áreas escolares, transportes não motorizados com baixas emissões de carbono e o estabelecimento de padrões para que os veículos de segunda mão tenham um desempenho ambiental mais limpo e seguro.



Segundo as Nações Unidas, a segurança rodoviária custa aos países em desenvolvimento entre 2 e 5% de seu PIB por ano. A meta do Fundo é reduzir à metade o número de mortos e feridos nas estradas até 2030 e fazer da mobilidade segura e sustentável uma realidade.