Tempestade tropical Bonnie aponta para Nicarágua e Costa Rica

A tempestade tropical Bonnie se formou nesta sexta-feira (1º) no sudoeste do mar do Caribe em direção às costas da Nicarágua e Costa Rica, o que colocou sua população vulnerável à previsão de chuvas e ventos até sábado.



"Bonnie se formou e está prevista que toque solo esta noite (sexta-feira). Espera-se que as fortes chuvas causem inundações repentinas e deslizamentos de terra na Nicarágua e Costa Rica", disse o Centro Nacional de Furacões (CNH) dos Estados Unidos em seu relatório mais recente.



Bonnie está localizado a 315 quilômetros ao leste de Bluefields, na costa caribenha da Nicarágua.



O ciclone avança a e se espera que atravesse os dois países com ventos e chuvas até chegar ao Oceano Pacífico, onde a previsão é que se fortaleça e possa se tornar um furacão.



Segundo o CNH, com as novas projeções, o governo da Nicarágua desativou a "vigilância de furacão" para a costa do Caribe e emitiu um "aviso de tormenta tropical" para a costa do Pacífico.



Enquanto isso, a Costa Rica elevou o status de "observação de tempestade tropical" para "alerta" em parte de sua costa do Pacífico.



Em Bluefields, uma importante cidade portuária de quase 60.000 habitantes, as medidas de prevenção continuavam em vigor.



Moradores das comunidades de Río Maíz e Monkey Point, ao sul de Bluefields, se deslocaram na noite de quinta-feira para abrigos estabelecidos pelas autoridades.



"Vamos nos refugiar em um caño [pequeno rio] que fica a oeste de Bluefields, todos os barcos de carga e pesca que ainda estão no cais estão saindo", disse à AFP Jorge Delgadillo, proprietário de um barco, nesta sexta-feira.



Medidas preventivas também foram adotadas em cidades na rota de saída da tempestade pelo Pacífico, como áreas vulneráveis a inundações em Cárdenas e Rivas.



Em novembro de 2020, os furacões Eta e Iota atingiram a América Central com 15 dias de diferença um do outro. Ambos os fenômenos deixaram pelo menos 244 mortos devido a deslizamentos de terra e inundações e 2,5 milhões afetados.