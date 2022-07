Ao menos 20 mortos e dezenas de desaparecidos em deslizamento na Índia

Um deslizamento de terra soterrou parte de uma linha ferroviária em construção no nordeste da Índia, causando pelo menos vinte mortos, anunciou o Exército nesta sexta-feira (1), enquanto as equipes de resgate tentam encontrar dezenas de pessoas desaparecidas.



A maioria das vítimas eram soldados da reserva das Forças Territoriais, que trabalhavam no projeto ferroviário no estado de Manipur.



Em comunicado, o Exército afirmou que, até o momento, 18 pessoas foram resgatadas com vida, enquanto 15 reservistas e 29 civis continuam desaparecidos.



Uma equipe de resgate escava na lama e remove as pedras em busca de possíveis sobreviventes, explicou o porta-voz do Exército, Sumit Kumar Sharma.



"A perda de vidas, incluindo de membros de nossas Forças Armadas, é muito triste", escreveu o chefe do governo do estado de Manipur, N. Biren Singh, no Twitter.



O nordeste da Índia, uma região isolada, tem sido atingido nas últimas semanas por fortes chuvas que causaram deslizamentos de terra e inundações.



No início deste ano, pelo menos dez pessoas morreram em desastres naturais ligados a chuvas torrenciais em várias partes da Índia.



Segundo especialistas, as mudanças climáticas estão aumentando o número de eventos climáticos extremos no mundo, inclusive na Índia.



Por outro lado, barragens, desmatamento e projetos de desenvolvimento também contribuem para tais desastres.