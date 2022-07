Faleceu López-Calleja, presidente de poderoso conglomerado econômico de Cuba

O general cubano Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex-gerno de Raúl Castro e presidente do poderoso conglomerado militar Gaesa, faleceu nesta sexta-feita (1º) em Havana de uma parada cardiorrespiratória aos 62 anos, anunciou a televisão estatal.



"Com profundo pesar informamos ao nosso povo que nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 1º de julho, como resultado de uma parada cardiorrespiratória, faleceu o general de divisão Luis Alberto Rodríguez López-Calleja", informou uma reportagem.



López-Calleja e o Grupo de Administração Empresarial das Forças Armadas Revolucionárias (Gaesa), têm sido objeto das principais sanções de Washington.



Assessor do presidente Miguel Díaz-Canel, entrou em 2021 de maneira discreta na Assembleia Nacional - o poder legislativo - como deputado, embora já fosse membro do seleto Bureau Político do governante Partido Comunista (PCC, único).



O general López-Calleja, viveu anos na penumbra, mantendo por uma década um férreo controle da Gaesa, o conglomerado econômico mais poderoso do país.



Gaesa, o conglomerado estatal que engloba desde hotéis e supermercados até serviços portuários e aduaneiros, controla desde os anos 1990 amplos setores econômicos, especialmente o turismo, motor da economia da ilha comunista caribenha.