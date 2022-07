Companhias aéreas chinesas comprarão 292 aviões da Airbus por 37 bilhões de dólares

Quatro companhias aéreas chinesas comprarão 292 aviões da gigante da aviação Airbus por US$ 37 bilhões, disseram as empresas em comunicados separados nesta sexta-feira.



A China Eastern informou que acordou a compra de 100 aeronaves A320neo, enquanto a China Southern anunciou a compra de 96 aeronaves do mesmo modelo.



Por sua vez, a Air China e sua subsidiária Shenzhen Airlines também confirmaram a compra de 96 aeronaves A320neo, segundo declarações separadas.



A Airbus confirmou as vendas nesta sexta-feira, afirmando em comunicado que as transações mostram "a recuperação" e o "momento próspero" que "o mercado da aviação na China" atravessa.



Segundo a companhia, os acordos de venda são fruto de "longas discussões que ocorreram durante a difícil pandemia de covid".



Os negócios da americana Boeing na China foram afetados nos últimos quatro anos por temores sobre seus aviões 737 MAX, cujo uso foi suspenso no país após dois acidentes em 2019.



No ano passado, as autoridades chinesas permitiram que o 737 MAX voltasse ao serviço, após vários ajustes de segurança.



AIRBUS GROUP