Líder supremo Talibã comparece a encontro de religiosos em Cabul

O líder supremo do movimento Talibã, Hibatullah Akhundzada, apareceu em público nesta sexta-feira (1) em Cabul, onde participou em uma assembleia de autoridades religiosas convocada pelo regime para consolidar seu poder.



Akhundzada, que normalmente vive afastado da vida pública, discursou na assembleia.



Ele foi recebido com aplausos e aos gritos de "longa vida ao Emirado Islâmico do Afeganistão", nome oficial do regime.



Mais de 3.000 religiosos e líderes tribais estão reunidos desde quinta-feira na capital afegã para um conselho de três dias que pretende legitimar o regime Talibã.



A imprensa afegã especulava há vários dias sobre a possível participação de Akhundzada no evento.



O líder do Talibã não havia sido filmado ou fotografado em público desde a chegada ao poder do movimento fundamentalista em agosto do ano passado. Apenas mensagens de áudio de Akhundzada, foram divulgadas, mas sem a possibilidade de verificação por fontes independentes.



Apesar da discrição, Akhundaza, que de acordo com algumas estimativas tem mais de 70 anos, mantém, segundo analistas, um controle rígido sobre o movimento Talibã e ostenta o título de "Comandante dos Fiéis".



- Sem mulheres -



A participação das mulheres foi vetada na assembleia. Os talibãs consideraram que não era necessário porque elas seriam representadas pelos homens de suas famílias.



Uma fonte talibã disse à AFP no início da semana que os participantes do conselho teriam permissão para criticar o governo e que alguns temas delicados, como a educação das mulheres - objeto de debate inclusive dentro do movimento -, estariam na agenda



No fim de março, o Talibã fechou as escolas de Ensino Médio para as meninas, poucas horas depois da reabertura. A decisão foi uma ordem de Akhundzada, de acordo com várias fontes do movimento.



Os talibãs retornaram em grade medida à interpretação extremamente rigoroso que marcou seu primeiro período no poder, entre 1996 e 2001.



Eles restringiam os direitos das mulheres, que foram excluídas dos cargos públicos e forçadas a usar o véu integral em público.



Também proibiram música não religiosa, a representação de rostos humanos em anúncios publicitários e a exibição de filmes ou séries em que aparecem mulheres sem véu. E pediram aos homens que usem roupas tradicionais e deixem a barba crescer.



Apesar das fortes medidas de segurança ao redor da assembleia, na quinta-feira dois homens armados conseguiram se aproximar da Universidade Politécnica de Cabul, local do encontro, e foram mortos.



Fontes talibãs afirmaram que os dois abriram fogo a partir do teto de um imóvel próximo, mas foram "eliminados rapidamente".



- Obediência -



O movimento Talibã divulgou poucos detalhes sobre a assembleia tradicional, conhecida como "jirga", na qual as divergências devem ser resolvidas por consenso.



A imprensa não está autorizada a acompanhar conselho, mas alguns discursos foram transmitidos pela rádio pública, a maioria com pedidos de unidade e apoio ao regime.



"A obediência é o princípio mais importante do sistema", declarou Habibullah Haqqani, que preside o conselho.



"Devemos obedecer a todos os nossos dirigentes, em todos os assuntos", acrescentou.



Um influente imã disse que qualquer pessoa que tentar derrubar o regime deve ser decapitada.



"Esta bandeira (Talibã) não foi hasteada facilmente, e não será retirada facilmente", disse Mujib ur Rahman Ansari, imã da mesquita de Gazargah, em Herat (oeste).



"Todos os eruditos religiosos do Afeganistão devem concordar... que qualquer um que cometa um ato contra nosso governo islâmico deve ser decapitado e eliminado", concluiu.