Boris Johnson promete não 'abandonar' Hong Kong 25 anos depois de devolução à China

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu nesta quinta-feira (30) não "abandonar" Hong Kong, em declaração durante o 25º aniversário da devolução desse território semi-autônomo à China.



"Não abandonamos Hong Kong", declarou o líder britânico em um vídeo divulgado no Twitter. "Há 25 anos, fizemos uma promessa ao território e a seu povo e temos a intenção de cumpri-la, de fazer todo o possível para que a China cumpra os seus compromissos e que Hong Kong volte a ser gerido por e para seus habitantes", completou.



O líder do governo britânico afirmou que a China não respeita suas obrigações "há muito tempo" e "ameaça tanto os direitos e as liberdades dos moradores de Hong Kong como o progresso e a prosperidade" do território.



O Reino Unido garante ter recebido mais de 120.000 pedidos de residência de cidadãos de Hong Kong desde a repressão das manifestações pró-democracia de 2019.



A ministra britânica de Relações Exteriores, Liz Truss, denunciou em um comunicado "a constante erosão dos direitos civis e políticos", especialmente desde a introdução da Lei de Segurança Nacional em 30 de junho de 2020.



"As autoridades reprimiram a oposição, criminalizaram a dissidência e expulsaram qualquer pessoa que pudesse dizer a verdade ao poder", completou.



