Representantes do governo e de povos indígenas do Equador assinaram nesta quinta-feira (30) em Quito, com a mediação da Igreja Católica, um ato de compromisso que pôs fim a 18 dias de protestos contra o governo de Guillermo Lasso e o alto custo de vida, informaram jornalistas da AFP.



O documento, que inclui "a fim das mobilizações e o retorno gradual (dos manifestantes) aos territórios", foi assinado pelo presidente da poderosa Confederação das Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leônidas Iza, e pelo ministro do Governo (Casa Civil), Francisco Jiménez.