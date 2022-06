Catar doa 60 milhões de dólares ao exército do Líbano

O Catar anunciou nesta quinta-feira (30) uma ajuda de 60 milhões de dólares para as forças armadas libanesas, como parte de seu apoio ao país, devastado pela pior crise econômica de sua história.



O rico emirado do Golfo concederá "60 milhões de dólares em apoio ao exército libanês", anunciou o Ministério de Relações Exteriores do Catar em um comunicado, coincidindo com uma visita do chefe da diplomacia catari - o xeque Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani - a Beirute, por ocasião de uma reunião da Liga Árabe.



"Este anúncio faz parte do firme compromisso do Catar de apoiar a República Libanesa", acrescentou o ministério na nota.



Uma fonte militar libanesa informou nesta quinta-feira à AFP que esta é a primeira vez que um país estrangeiro concede uma ajuda financeira ao exército libanês para pagar os salários de seus soldados, bastante afetados pela depreciação da moeda nacional, que perdeu mais de 90% de seu valor desde o início da crise em 2019.



O salário médio de um soldado é hoje inferior a 100 dólares, em comparação com os 800 dólares que recebiam antes de 2019.



Em julho do ano passado, o Catar havia anunciado uma ajuda de 70 toneladas de produtos alimentícios para a instituição militar, atingida em cheio pelo colapso econômico.



A crise libanesa, uma das piores do mundo desde 1850, segundo o Banco Mundial, derrete o orçamento do Estado e das forças armadas e afunda a maioria da população na pobreza.