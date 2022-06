Yair Lapid, o ex-apresentador de TV que virou primeiro-ministro de Israel

O centrista Yair Lapid, ex-apresentador de TV israelense, surpreendeu os céticos ao se tornar primeiro-ministro e deve enfrentar grandes desafios, como o Irã, a inflação e o desejo de Benjamin Netanyahu de voltar ao poder.



Com a dissolução do Parlamento votada nesta quinta-feira, Lapid sucederá oficialmente Naftali Bennett na sexta-feira sob um acordo de compartilhamento de poder que consagra dez anos de compromisso político.



Em 2012, quando esse jornalista deixou a televisão para lançar seu partido Yesh Atid ("Há um futuro"), Tel Aviv, emergia de um protesto por acesso à moradia e melhor custo de vida.



Yair Lapid apostou em um discurso econômico focado na classe média e transformou seu partido na segunda maior força, atrás do Likud (direita) de Benjamin Netanyahu, nas eleições de janeiro de 2013.



Quase 10 anos depois, Lapid cumpriu sua meta: tirar do poder Netanyahu, o primeiro-ministro mais antigo da história de Israel e acusado de corrupção.



Para isso, formou com seu amigo Naftali Bennett (do partido Yamina, direita radical) uma coalizão com partidos de direita, esquerda e centro e, pela primeira vez, uma formação árabe.



- Biden, Irã e a inflação -



No entanto, a coalizão ruiu nas últimas semanas. Bennett e Lapid pediram a dissolução do Parlamento para convocar novas eleições, as quintas em menos de quatro anos em Israel, que não conseguiram encerrar a mais longa crise política de sua história.



Sob um acordo de compartilhamento de poder, Naftali Bennett entregou seu cargo a Lapid, que servirá como primeiro-ministro e chanceler até a formação de um novo governo nas legislativas de 1º de novembro. Até lá, Lapid terá muito trabalho.



"Os desafios que temos não param porque temos eleições em poucos meses. Devemos controlar a inflação", a 4% ao ano, a maior em mais de uma década, além de lidar com o Irã, inimigo de Israel, e seu aliado libanês, o Hezbollah.



O possível novo acordo entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano seria o foco da visita do presidente dos EUA, Joe Biden, a Israel em meados de julho.



Sobre a questão palestina, Lapid já se declarou a favor de negociações com base na "solução de dois estados", uma mudança em relação à recusa de Bennett em conversar com a Autoridade Palestina de Mahmoud Abbas.



- Novela israelense -



Nascido em novembro de 1963 em Tel Aviv, cidade onde se concentra sua base eleitoral, Lapid é filho do falecido jornalista Tommy Lapid, ex-ministro da Justiça com Ariel Sharon.



Sua mãe, a escritora Shulamit Lapid, é um dos grandes nomes do romance policial israelense, com uma série de obras cujo protagonista é um jornalista.



Patriota, liberal e laico, é rejeitado por judaicos ortodoxos, principais aliados de Netanyahu, com os quais insiste em estabelecer laços.



Divorciado, casado novamente, Yair Lapid é pai de três filhos, dois deles com sua atual esposa, Lihi.