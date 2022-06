China critica Otan por advertências "em vão" contra o país

A China criticou nesta quinta-feira a Otan por suas advertências "completamente em vão" contra o país, um dia depois da divulgação de um documento por parte da Aliança que pela primeira vez cita Pequim como um "desafio" para seus interesses.



"Este suposto documento de Conceito Estratégico da Otan ignora a realidade e apresenta os fatos ao contrário. Se esforça (...) para difamar a política externa da China", disse Zhao Lijian, porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores.



"Tem a obstinação equivocada de apresentar a China como um desafio sistêmico", completou o porta-voz, que expressou a "firme oposição" de seu país ao documento da Otan.



A Aliança Atlântica, em seu documento com o título "Conceito Estratégico" e que não era revisado desde 2010, afirma que "as declaradas ambições da China e suas políticas coercitivas desafiam nossos interesses, nossa capacidade e nossos valores".