EUA desembolsam US$ 1,3 bilhão em ajuda econômica à Ucrânia

O Departamento do Tesouro americano anunciou nesta quarta-feira uma transferência de US$ 1,3 bilhão em assistência econômica para a Ucrânia, como parte do apoio de US$ 7,5 bilhões que o governo Joe Biden prometeu a Kiev em maio.



"Com esta assistência econômica, reafirmamos nosso compromisso sólido com o povo da Ucrânia enquanto o mesmo se defende da agressão de Putin e trabalha para sustentar sua economia", disse a secretária do Tesouro americana, Janet Yellen.



A transferência será feita por meio do Banco Mundial (BM) e faz parte de um pacote de ajuda econômica de 7,5 bilhões de dólares dos Estados Unidos, no âmbito de um grande crédito emergencial assinado por Biden. O BM calcula que a guerra da Rússia na Ucrânia irá provocar uma contração de 45% na economia ucraniana neste ano.



A Ucrânia vive um déficit orçamentário que cresce 5 bilhões de dólares todos os meses, devido à queda de sua receita e à incapacidade de ter acesso a financiamento em mercados externos.



Em abril e maio, Washington desembolsou dois auxílios de US$ 500 milhões à Ucrânia para aquele país se defender de "uma guerra não provocada", segundo o Tesouro americano. Além disso, Washington já entregou a Kiev mais de US$ 6 bilhões em ajuda militar desde o começo da invasão russa.