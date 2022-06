Londres destinará um bilhão de libras adicionais em ajuda militar à Ucrânia

O governo britânico anunciou nesta quarta-feira (29) um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de um bilhão de libras (1,210 bilhão de dólares), que incluirá sistemas de defesa antiaérea e drones.



Este novo pacote, anunciado durante a cúpula da Otan em Madri elevará a ajuda total fornecida a Kiev desde a invasão russa em 24 de fevereiro a 2,3 bilhões de libras, informou o gabinete do primeiro-ministro, Boris Johnson.



A ajuda inclui "sofisticados sistemas de defesa aérea, veículos aéreos não tripulados, equipamentos de guerra eletrônica novos e inovadores e milhares de peças de material vital para os soldados ucranianos", acrescenta o comunicado.



Este será um "primeiro passo" que permitirá à Ucrânia ir além de sua "defesa corajosa" contra a invasão para "montar operações ofensivas" com o objetivo de recuperar o território.



Johnson disse que os ataques do presidente russo, Vladimir Putin, são "cada vez mais bárbaros" porque não "consegue os avanços que tinha antecipado e esperava, e a inutilidade desta guerra é manifesta para todo o mundo".



"As armas, o equipamento e a formação do Reino Unido estão transformando as defesas da Ucrânia contra esta investida", acrescentou no comunicado.



"E continuaremos apoiando firmemente o povo ucraniano para garantir que Putin fracasse na Ucrânia", prosseguiu.



A Grã-Bretanha foi um dos primeiros países a proporcionar ajuda militar letal à Ucrânia em resposta à invasão russa, como mísseis antitanque, e participou ativamente do treinamento de soldados ucranianos.