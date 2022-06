A Rússia não vê "problemas" na eventual adesão de Suécia e Finlândia à Otan, assegurou nesta quarta-feira (29) o presidente russo, Vladimir Putin.



"Não temos problemas com Suécia e Finlândia como os que temos com a Ucrânia", disse Putin durante coletiva de imprensa em Ashjabat, capital do Turcomenistão. "Se Suécia e Finlândia desejarem, podem aderir. É assunto deles. Podem aderir ao que quiserem", declarou.