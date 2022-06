O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta quarta-feira (29) o rompimento das relações diplomáticas com a Síria por ter reconhecido duas "repúblicas" separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia.



"Não haverá mais relações entre a Ucrânia e a Síria", declarou Zelensky em um vídeo transmitido pelo Telegram, no qual afirma que "a pressão das sanções" contra a Síria, aliada da Rússia, "será ainda maior".