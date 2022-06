A dissolução do Parlamento israelense prevista para esta quarta-feira (29) à noite foi adiada para quinta (30), informaram duas fontes parlamentares à AFP, confirmando informações da imprensa israelense.



Os deputados israelenses planejaram adotar uma série de leis nestas terça e quarta-feira antes de dissolver la Knéset (parlamento) e provocar novas eleições.



No entanto, nesta quarta-feira à noite os debates sofriam atrasos e o voto de dissolução da câmara foi adiado para quinta-feira, segundo essas fontes.



As novas eleições acontecerão no outono boreal e serão as quintas em menos de quatro anos em Israel.